نورهان البطريق تكتب: كفارتك وتوبتي‎

ولما احتد بينا الكلام

واشتد اللوم والعتاب

أنهت حديثها بالخصام

بلغ غضبي عنان السماء

ولكنى لم اتطلعها بالبيان

واجابتها بنبرة باردة: إتفاق



اتصلت بعد مرور ثلاث أيام

أخبرتها أننى التزمت بالميثاق

فلنتقابل اليوم ونجدد عهد الاشتياق

اجابتنى أنها قد أقسمت علي البعاد

أدركت حينها أنها امتطت العناد

وتركت لكبريائها القيادة واللجام



قلت لنفسي يبدو أنها تحاول البعاد

فماذا عليِّ أن أفعل حتى يعود الوداد

غبت عنها لفترة ولكنها لم تغب عني

ففي الخصام لن اقطع عنها حبل الوصال

ولم أتردد لحظة عن السؤال وتقديم الأعذار



رتبتٌ كل شيء حتى يسنح لنا اللقاء

إلا الكلام اعرف جيدا أنه سيفر مني هاربا

عندما تحين الفرصة وتطل بعينيها في المكان

أتبعتٌ كل الحيل حتى تحضر بالميعاد



وكلما كان وقع خطوتها أقرب

كانت نبضات قلبي أسرع



قفز قلبي فرحا عندما لاحت لي بعد غياب

دمعت عيناها وارتسمت بسمة على شفتيها

اختلطت فرحتها بالحيرة والاستغراب

سألتني عن السبب في ارتباك وعدم استيعاب

اجابتها في سعادة عارمة: كفارة القسم

أليس كفارة القسم: لقاء



تمنعت وتدللت وقالت أنت من اقترفت ذنب البعاد

إذا عليكِ أن تغفري من جاء إليك يطلب التوبة

أطالت النظر في عيني وتساقطت الدموع على خديها

فلم تستطع أن تجيبنى بالكلام وجاءنى الرد في عناق