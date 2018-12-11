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رياضة

توتنهام يتحدى برشلونة للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:05 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضيفًا على نظيره برشلونة الإسباني، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج توتنهام في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز على البارسا الذي ضمن التأهل للدور المقبل، للصعود إلى دور الـ16، حيث أنه حال هزيمة السبيرز وفوز إنتر ميلان على نظيره آندهوفن الهولندي اليوم، سينتقل توتنهام إلى بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وكان الفريق الكتالوني، حقق الفوز على الفريق الإنجليزي، في لقاء الذهاب بنتيجة 4-2، والذي أقيم على ملعب "ويمبلي" معقل السبيرز.

وأسفرت القرعة عن وقوع توتنهام وبرشلونة في المجموعة الثانية بجانب كل من آندهوفن الهولندي، وإنتر ميلان الإيطالي.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على إنتر ميلان إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثالث، بينما يحتل آندهوفن المركز الأخير بنقطة واحدة.
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