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مرأة

أطعمة تغنيك عن كريمات الكولاجين في الشتاء

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:08 ص
صدى البلد
ريهام قدري
اذا كنتي تحاولين تفادي مشكلة نقص الكولاجين في الشتاء، قدمت خبيرة التغذية جيهان الحفني أطعمة تحتوى على الكولاجين وهي(فول الصويا وحليب الصويا والبطاطا الحلوة والطماطم والبنجر والبرتقال والفراولة).

الشاى الأخضر

الشاى الأخضر من أكثر المشروبات التى تحتوى على مضادات للأكسدة التي تساهم في الحفاظ على نضارة الوجه وإشراقه، لذا تناول كوب من الشاى يوميا يعوض الجسم بالمواد اللازمه كما يساهم فى إنقاص الوزن.

أطعمة تحتوى على (فيتامين A)

تحمى الأطعمة الغنية بفيتامين "A" من شحوب الوجه وتساعد على نضارة البشرة، مثل (الجزر والسبانخ والبطيخ والبقدونس).. هذه الأطعمه لا تزيد من السعرات الحرارية وتعطيك إحساس بالشبع.

المياه
أهم العوامل التى تساهم فى تنقية الجسم من السموم والحفاظ على نضارته وجماله. لذا 8 أكواب يوميا ضرورى وخاصة فى حالة اتباع "الرجيم".

الأفوكادو والمكسرات
يحتوى الأفوكادو والمكسرات على زيوت طبيعية خفيفة تساعد على تعويض الجسم وخاصة البشرة مما فقدته من زيوت أثناء الحمية الغذائية، لذلك عليك تناول الأفوكادو والمكسرات بكميات مناسبة يوميًا خلال فترة الحمية للحفاظ على نضارة بشرتك.

الفول
الفول يساعد الجسم علي إنتاج حمض الهيالورونيك والذي يعتبر أحد العناصر الهامة في مكافحة الشيخوخة . كما انه يساعد على الإحساس بالشبع لأطول فترة ممكنه.
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