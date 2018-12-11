وفد عسكرى إسرائيلى رفيع المستوى يزور روسيا

أكد موقع "والاه" العبري أن الجيش الإسرائيلي أصدر بيانًا جاء فيه "إن وفدا عسكريا رفيع المستوى سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى موسكو في زيارة ليوم واحد لإطلاع نظرائهم الروس على سير عملية "درع الشمال" عند الحدود مع لبنان والتنسيق مع الجيش الروسي".



وأضاف بيان الجيش إن الاتفاق على هذه الزيارة تم خلال محادثة هاتفية السبت الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأشار الى أن الهدف من الزيارة وفقا لتصريحات سابقة للسياسيين، هو تصحيح آليات التفاعل بين الجيشين الروسي والإسرائيلي في سوريا بعد حادثة سبتمبر بإسقاط طائرة إيل 20 الروسية.



وقال البيان "بعد المحادثات بين رئيس الوزراء والرئيس الروسي، سيغادر وفد من كبار ممثلي جيش اسرائيل إلى موسكو غدا".



وتابع البيان "خلال الزيارة التي ستستمر لمدة يوم واحد سيجتمع أعضاء الوفد مع زملائهم الروس لإطلاعهم على عملية الدرع الشمالية وقضايا عملياتية أخرى".