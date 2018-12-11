إنتر ميلان يواجه آيندهوفن في مهمة سهلة للتأهل إلى دور الـ16 بدوري الأبطال

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي، نظيره آيندهوفن الهولندي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر والأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستدرج إنتر ميلان نظيره آيندهوفن في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز عليه وخطف النقاط الثلاث، من أجل التأهل إلى دور الـ16، حيث إنه في حال هزيمة الفريق الإيطالي، سينتقل إلى الدوري الأوروبي اليوروباليج.





وأسفرت القرعة عن وقوع إنتر ميلان في المجموعة الثانية بجانب كل من آيندهوفن الهولندي، وتوتنهام الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني.



