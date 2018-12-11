محافظ قنا وممثل جايكا يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالمساكن

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ويوشيفومي أومورا الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة "جايكا"، جولة ميدانية للمدرسة المصرية – اليابانية بمنطقة المساكن بمدينة قنا لمتابعة سير العملية التعليمية.



وأكد ممثل الهيئة، أن الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية تهدف إلى تدريب التلاميذ على مجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يقوم على التطور المتوازن لكل من العقل والقيم والجسد وخلق مناخ ايجابي للتعليم وحياة افضل للطلاب داخل الفصل وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه التلميذ بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلًا بها.



وأوضح أن المدرسة تقع على مساحة 12 ألف متر مربع وتتكون من 4 طوابق تشتمل على 22 فصلا دراسيا منها 4 لمرحلة رياض الأطفال و12 للمرحلة الابتدائية و6 للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة وحجرة الحاسب الآلي وحجرات الأنشطة بتكلفة مالية تقدر بـ22 مليون جنيه.



وأضاف الهجان، أنه تم تسليم موقعين لهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدرستين يابانيتين جديدتين، الأولى سوف يتم انشائها بمدينة نجع حمادي على مساحة 4800 م، فيما سيتم إنشاء المدرسة الثانية بمدينة قوص علي مساحة 6825 م، وأن كل من المدرستين تضم 22 فصلا دراسيا وتصل التكلفة الإنشائية لكل منها إلى 23 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال الثمانية أشهر القادمة.



وأكد محافظ قنا، أهمية تعزيز العلاقات المصرية اليابانية وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة في كل المجالات لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأعرب يوشيفومي أومورا، عن سعادته لزيارة محافظة قنا والتى تتميز بمناخ جاذب للاستثمار، حيث يوجد مشروع استصلاح أراضي خاص بشركة كوبي بوصان اليابانية بطريق قنا – نجع حمادى الصحراوى الغربي، وكذا مشروع تطوير مركز التحكم الاقليمي للكهرباء بنجع حمادي.