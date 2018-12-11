ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

محافظ قنا وممثل جايكا يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالمساكن

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
يوسف رجب
أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ويوشيفومي أومورا الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة "جايكا"، جولة ميدانية للمدرسة المصرية – اليابانية بمنطقة المساكن بمدينة قنا لمتابعة سير العملية التعليمية.

وأكد ممثل الهيئة، أن الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية تهدف إلى تدريب التلاميذ على مجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يقوم على التطور المتوازن لكل من العقل والقيم والجسد وخلق مناخ ايجابي للتعليم وحياة افضل للطلاب داخل الفصل وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه التلميذ بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلًا بها.

وأوضح أن المدرسة تقع على مساحة 12 ألف متر مربع وتتكون من 4 طوابق تشتمل على 22 فصلا دراسيا منها 4 لمرحلة رياض الأطفال و12 للمرحلة الابتدائية و6 للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة وحجرة الحاسب الآلي وحجرات الأنشطة بتكلفة مالية تقدر بـ22 مليون جنيه.

وأضاف الهجان، أنه تم تسليم موقعين لهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدرستين يابانيتين جديدتين، الأولى سوف يتم انشائها بمدينة نجع حمادي على مساحة 4800 م، فيما سيتم إنشاء المدرسة الثانية بمدينة قوص علي مساحة 6825 م، وأن كل من المدرستين تضم 22 فصلا دراسيا وتصل التكلفة الإنشائية لكل منها إلى 23 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال الثمانية أشهر القادمة.

وأكد محافظ قنا، أهمية تعزيز العلاقات المصرية اليابانية وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة في كل المجالات لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأعرب يوشيفومي أومورا، عن سعادته لزيارة محافظة قنا والتى تتميز بمناخ جاذب للاستثمار، حيث يوجد مشروع استصلاح أراضي خاص بشركة كوبي بوصان اليابانية بطريق قنا – نجع حمادى الصحراوى الغربي، وكذا مشروع تطوير مركز التحكم الاقليمي للكهرباء بنجع حمادي.
محافظ قنا وممثل جايكا يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالمساكن
محافظ قنا وممثل جايكا يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالمساكن
محافظ قنا وممثل جايكا يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالمساكن
محافظ قنا وممثل جايكا يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالمساكن
محافظ قنا وممثل جايكا يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالمساكن
محافظ قنا وممثل جايكا يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالمساكن
محافظ قنا وممثل جايكا يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالمساكن
محافظ قنا وممثل جايكا يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالمساكن
محافظ قنا وممثل جايكا يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالمساكن
محافظ قنا وممثل جايكا يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالمساكن
loading...

ترشيحاتنا

رغم تنازلات ماكرون.. طلاب فرنسا يبدأون إضراب الثلاثاء الأسود ..فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

نائب رئيس الجبلاية يستنكر الهجوم على أسطورة الزمالك.. فيديو

بث مباشر..مدبولي يفتتح المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية

علي جمعة يحذر من فهم شائع يحرم أصحابه من منابر للنور يوم القيامة

حارس نابولي يكشف حقيقة اعتماد ليفربول على محمد صلاح قبل مباراتهم المصيرية

محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة مصيرية أمام نابولي.. اليوم

مصطفى يونس: طالبت إدارة المصرى بالتعاقد مع مدير فني جديد

الإفتاء توصي من تكاثرت عليه الهموم بترديد 6 كلمات

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

شوبير: عصام عبد الفتاح أضاع حقنا بعد أزمته مع سيد عبد الحفيظ

تعرف على 3 أمور تخلصك من الحزن والخوف من المستقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

فيديو

رئيس الأفريقي للاستيراد والتصدير: القارة السمراء تصنع التاريخ فى مصر.. فيديو
أوباسانجو: سعدت بإقامة المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية بمصر.. فيديو
المرور: انخفاض الكثافات المرورية على معظم الطرق والمحاور الرئيسية.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟