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فن

شاهد..سيرين عبد النور داخل صالة الجيم ..فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
نشرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " مقطع فيديو وهي تمارس الرياضة دخل صالة الجيم.

تفاعل الجمهور مع الفيديو معجبين بالشكل الذي ظهرت به ويتساءلون هل هذا اللوك له علاقة بعمل فني جديد.

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية لسيرين كانت أغنية "إذا بدك ياني" كلمات وألحان عماد فرح، وتوزيع روجيه أبي عقل، وتم تصوير الكليب في لبنان للمخرج إميل سليلاتي.
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