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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11- 12 - 2018

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
آية الجارحي
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-12-2018 حالة من الاستقرار فى السوق المحلية، حيث سجل سعر الجرام 21 الأكثر تداولا فى مصر 622 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 533 جنيها، فى حين بلغ سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 622 جنيها للجرام.

وفى المقابل بلغ سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 711 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب فى مصر 4979 جنيها.
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