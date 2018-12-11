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رئيس جامعة الفيوم يهنئ الأنبا إبرام على ترقيته إلى مطران

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:57 ص
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يهنئ الأنبا إبرام على ترقيته
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
زار الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، دير العزب، لتقديم التهنئة لقداسة الأنبا إبرام بمناسبة ترقية نيافته من أسقف الفيوم الى مطران الفيوم.

وأكد الدكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم أن المسلمين والمسيحيين هم نسيج واحد في وطن واحد تجمع بينهم أواصر المحبة والإخاء في وطننا الغالي مصر.

وأضاف "رحيل" أن الجميع يستظل تحت سماء واحدة ويشرب من نيل واحد فى ظل وحدة وطنية للشعب المصرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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