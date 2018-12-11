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تعليم

طلاب عبري ألسن عين شمس يقدمون مسرحية حارة اليهود.. الخميس

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
يستعد طلاب الفرقة الثالثة بقسم العبري بكلية الألسن جامعة عين شمس لإقامة عرضهم المسرحي بعنوان "حارة اليهود"، تحت رعاية الدكتور منى فؤاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة دعاء سيف، المدرس بقسم اللغة العبرية، والدكتور منصور عبد الوهاب، الأستاذ المساعد ورئيس القسم.

يأتى العرض المسرحي فى إطار مشروع طلابي لقسم الترجمة، وذلك في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 13 من ديسمبر الجاري بقاعة 401 بالكلية.

وأوضح الطلاب أن العرض المسرحى يرتكز على عرض محاكاة للحياة الواقعية للسكان المصريين اليهود خلال الفترة منذ إعلان قيام إسرائيل وحتى عام 1967.

كما ترصد أحداث المسرحية الدرامية مجريات الأحداث التى شهدها سكان مصر اليهود، ومدى الترابط بين نسيج الشعب المصري بمختلف أطيافه ودياناته على مر العصور وما واجهه المصريون من حالة حزن أصابتهم بعد بدء هجرة اليهود المصريين إلى إسرائيل فى أعقاب دعوة الحركة الصهيونية لليهود فى العالم للاستيطان فى أرض فلسطين.
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