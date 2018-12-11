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أوباسانجو: سعدت بإقامة المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية بمصر.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال أوسيجن أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقى للتجارة البينية: "يمكننا أن نجعل أفريقيا جزءًا من التقدم العالمى، وذلك من خلال خلق تجارة مستدامة مزدهرة فى مختلف أرجاء القارة الأفريقية".

وأضاف "أوباسانجو"، خلال كلمته على هامش افتتاح المعرض، اليوم، الثلاثاء، أن المجتمع الأفريقي يحتاج للعمل الجماعي والروح التعاونية والالتزام والتعاون البناء، مؤكدا أننا وصلنا لما حققناه اليوم فى هذا المعرض بسبب التزام جميع الجهات المشاركة فيه.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بإقامة المعارض الأفريقية للتجارة البينية كل عام، لافتا إلى أنه سعيد بأن يقام المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية بالقاهرة هذا العام.
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