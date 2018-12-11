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أخبار العالم

القوات الأفغانية تحصل على معدات عسكرية من أستراليا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
حصلت قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية اليوم الثلاثاء على معدات عسكرية من أستراليا.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية - اليوم الثلاثاء عن قسم الاتصال والإعلام في وزارة الدفاع - أن المعدات عبارة عن أنظمة تثبت على المركبات؛ لتوفر حماية من المتفجرات، لافتة إلى أنها "دفعة نهائية" من معدات عسكرية أسترالية.

ويأمل وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين في أن تعزز هذه الوحدات من ثقة شركاء أستراليا الأفغان الذين يعملون في ظل أوضاع خطرة للغاية، موضحا أنه تم تسليم ما يزيد على 15000 معدة إلى أفغانستان للتدريب والتشغيل الأولي؛ لتكتمل بذلك الدفعات المتفق عليها.
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