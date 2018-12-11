الصحف السعودية: مقاطعة قطر مستمرة.. مصر عادت للوجود المؤثر بأفريقيا.. ولي العهد يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان.. ماكرون يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور

"الشرق الأوسط": التضخم يتراجع في مصر أكثر من المتوقع

"واس": الأمير سلطان بن سلمان يترأس وفد المملكة بالإسكندرية

"اليوم": مصر عادت للوجود المؤثر والفعال على الساحة الأفريقية

"سبق": ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان

"الشرق الأوسط": بعد السترات الصفراء ماكرون يعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور

"عكاظ": ما لا يريد النظام القطري إدراكه.. المقاطعة مستمرة ما دامت أسبابها قائمة

تناولت الصحف السعودية اليوم، الثلاثاء، المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي، وتصدر ذلك تراجع التضخم في مصر أكثر من المتوقع، وترؤس الأمير سلطان بن سلمان وفد المملكة بالإسكندرية، وعودة مصر للوجود المؤثر والفعال على الساحة الأفريقية، ووضع ولي العهد السعودي حجر الأساس لمدينة الملك سلمان وإعلان ماكرون يعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور بعد السترات الصفراء واستمرار مقاطعة النظام القطري.وأفادت "الشرق الأوسط" بأن البنك المركزي المصري قال إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.94% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، من مستوى 8.86% في أكتوبر.ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل "الفاكهة والخضراوات" بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.وفي وقت سابق أمس، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر، من 17.7% في أكتوبر.وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في مطلع نوفمبر عام 2016، ليبلغ مستوى قياسي مرتفع في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.وأفادت "اليوم" بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد أن بلاده "عادت للوجود المؤثر والفعال على الساحة الأفريقية، بهدف التعاون والتعمير والبناء لصالح الأشقاء الأفارقة انطلاقًا من الثوابت الرئيسية لسياسة مصر تجاه الدول الأفريقية".وتترأس مصر الاتحاد الأفريقي عام 2019 المقبل، ومؤخرًا، بدأت مصر في تكثيف فعالياتها وأنشطتها المرتبطة بالقارة السمراء، في إطار مساعيها لترسيخ نفوذها وتأثيرها الأفريقي.واستقبل السيسي، أمس، تشيليشي كابويبوي، سكرتير عام تجمع "الكوميسا"، في ختام اجتماعات "منتدى الاستثمار بأفريقيا 2018"، الذي عقد بمنتجع شرم الشيخ المصري على مدار اليوميين الماضيين، بمشاركة عدد من زعماء القارة الأفريقية، وأكثر من 3 آلاف شخص من رواد الأعمال الأفارقة.وأكدت "سبق" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، والتي ستكون مركزًا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كيلومترا مربعا، وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة في عام 2021م.تقع المدينة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية، وتغطي مساحة المرحلة الأولى منها 12 كيلومترًا مربعًا وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021 باستثمارات تبلغ نحو ستة مليارات ريـال، وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"؛ ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومتر مربع.وقالت "الشرق الأوسط" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور مائة يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل.وفي خطاب متلفز لمحاولة وضع حد لاحتجاجات حركة «السترات الصفراء» التي هزت البلاد في الأسابيع الأخيرة، قال ماكرون إن فاتورة الزيادة لن تسددها الشركات.وقال ماكرون: "هناك استياء وثمة غضب شعبي عميق مبرر"، مضيفا أنه سيعقد قريبا لقاءات مع رؤساء البلديات لبحث بناء عقد جديد في فرنسا.وأفادت "عكاظ" بأنه مع مرور 551 يوما على مقاطعة الدول الـ4 الداعية لمكافحة الإرهاب للنظام القطري منذ الـ5 من يونيو من العام الماضي، وتمسك الدول المقاطعة بمطالبها الـ13، وإصرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين على أن انفراج الأزمة لن يكون إلا عبر طريق المطالب من بوابة الرياض، تظهر المؤشرات السياسية أن النظام القطري لا يزال يبني آماله على الزمن للخروج من أزمته، بعد أن توهم بحل أزمته بمجرد مرور الوقت.ووسط حالة "الإنكار"، لم يفق النظام القطري من صدمة الخطوات العملية التي اتخذتها الدول الـ4 لردع سياساتها التآمرية على المنطقة، كون التحرك الرباعي كان فريدا من نوعه وجديدا في شكله طيلة الأعوام الـ22 الماضية، حتى أنه أضحى أخيرا يتحدث عن «شروطه الخاصة» لحل أزمته، متناسيا ما يتمسك به الكبار (الدول المقاطعة)، فلا الأوهام ستخرجه من أزمته، ولا الأمنيات أيضا.وأكدت "واس" أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رأس رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفد المملكة في أعمال الدورة الـ (21) لمجلس وزراء السياحة العرب التي عقد في الاسكندرية اليوم الاثنين بمشاركة وزراء ومسئولي السياحة في الدول العربية.وأكد أن التعاون العربي في مجال السياحة يعد أفضل نموذج عربي للتعاون المشترك والفاعل، لافتا إلى أن الدول العربية وعن أهمية السياحة كرافد اقتصادي رئيس وعامل مهم لتوفير فرص العمل والاستقرار الاجتماعي والأمني والسياسي.