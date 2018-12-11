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مرأة

كارثة لن تتوقعها بسبب حبوب منع الحمل

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:30 م
صدى البلد
ريهام قدري
أفادت دراسة طبية حديثة أن حبوب منع الحمل قد تزيد من خطر حدوث السكتات الدماغية التي تحدث عادة بسبب تجلط الدم، حيث تعمل الجلطة على إعاقة العمل الطبيعي للأوعية الدموية في توصيل الدم إلى الدماغ.

ووفقا لمتخصصين في مجال السكتة الدماغية في جامعة (لويولا) بالولايات المتحدة، فإن موانع الحمل الفموية تزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، ولكن هذا الخطر ضئيل جدا بين النساء اللاتى لا يعانين من عوامل خطر السكتة الدماغية.

وقال الدكتور ساركيس موراليس فيدال طبيب الأعصاب فى جامعة (لوبولا) "إن حبوب منع الحمل المثالية هى التى تحتوى على أقل جرعة من الإستروجين والبروجستين، والتى ستكون فعالة فى منع الحمل مع التقليل من التأثيرات الضارة.. وفى النساء اللاتى يعانين من عوامل خطر السكتة الدماغية، يكون الخطر أعلى.. وفى معظم الحالات، لا يتم تشجيع استخدام وسائل منع الحمل الفموية".

وتشمل عوامل الخطر ضغط الدم المرتفع والتدخين والصداع النصفي، خاصة الصداع النصفى المصحوب باضطرابات جسيمة تسمى "الهالة".
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