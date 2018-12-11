رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح معرض ذوي الاحتياجات الخاصة بـ التربية النوعية

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، المعرض الفنى للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية النوعية والذي يشرف عليه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بحضور الدكتور مصطفى أحمد علي عميد كلية التربية النوعية.





وأشاد رئيس الجامعة، بالمواهب المتميزة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وقدرتهم على التعبير والابتكار فى اللوحات التى تعبر عن مدى قدرتهم على الإبداع، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على دعم ورعاية لذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المجالات وتقديم كل التسهيلات لهم.



