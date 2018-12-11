محافظ الدقهلية يحيل موظفا سب مواطنا في مكالمة تليفونية للتحقيق

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إحالة أحد الموظفين بالوحدة المحلية لقرية البرامون مركز المنصورة للتحقيق لخروجه عن مقتضى الوظيفة بسب أحد المواطنين خلال اتصال تليفوني جرى بينهما.





وكان المواطن قد تضرر من قيام جاره بالبناء بالمخالفة بما يسبب ضررا للمواطن الشاكي.





جاء ذلك خلال عرض المواطن لمشكلته في لقاء المواطنين الأسبوعي الذي يعقد الأن بحضور اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة.



