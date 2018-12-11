ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية يحيل موظفا سب مواطنا في مكالمة تليفونية للتحقيق

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:34 م
اللقاء الأسبوعي بالمواطنين
اللقاء الأسبوعي بالمواطنين
همت الحسينى
قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إحالة أحد الموظفين بالوحدة المحلية لقرية البرامون مركز المنصورة للتحقيق لخروجه عن مقتضى الوظيفة بسب أحد المواطنين خلال اتصال تليفوني جرى بينهما.

وكان المواطن قد تضرر من قيام جاره بالبناء بالمخالفة بما يسبب ضررا للمواطن الشاكي.

جاء ذلك خلال عرض المواطن لمشكلته في لقاء المواطنين الأسبوعي الذي يعقد الأن بحضور اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما شدد محافظ الدقهلية على قيام مركز ومدينة المنصورة بإزالة المخالفة فورا دون الاعتماد على العاملين بالوحدة المحلية بالبرامون المتقاعسين عن إزالة المخالفة والتي أثبتت المعاينة الفعلية وجودها.
loading...

ترشيحاتنا

شوبير: عصام عبد الفتاح أضاع حقنا بعد أزمته مع سيد عبد الحفيظ

محمد يوسف: مقولة هوية الأهلي ضاعت مع كارتيرون صحيحة

تعرف على حكم مباراة الأهلي وأبا جيفارا الإثيوبي

رئيس جامعة الأهرام الكندية يستقبل أول حاصلة على الدكتوراه من خريجيها.. صور

قرارات مهمة من الحكومة لبدء تنفيذ حظر تداول الطيور الحية في أبريل المقبل

الإعلامية منى المراغي لـ صدى البلد: مذيعات زمان كانوا هوانم.. ونفتقد الدور التربوي للإعلام.. فيديو وصور

مدبولي: 8 مليارات دولار حجم استثماراتنا في القارة الأفريقية ..فيديو

وصول جثمان محمود القلعاوي إلى مسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة

رامي رضوان لمذيعة متلازمة داون: متزعليش من التنمر .. فيديو

القومية للغذاء: كل كيلو كبدة سندوتشات في الشارع عليه 12 كليو بصل.. فيديو

سفير قطر يكشف عن مطالبة تميم لإسرائيل بإقامة مطار في غزة تحت إشراف الدوحة

شيفيلد الإنجليزي يهدد مفاوضات الأهلي مع ستيفن بروس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جامعة الأهرام الكندية يستقبل أول حاصلة على الدكتوراه من خريجيها.. صور

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

فيديو

ناقد فني: نجيب محفوظ الوحيد الذي أرخ ثورة 1919.. فيديو
رامي رضوان لمذيعة متلازمة داون: متزعليش من التنمر .. فيديو
هبوط قاذفات إستراتيجية روسية في فنزويلا ..فيديو
سلامة الغذاء: إطلاق قائمة سوداء بأسماء المصانع غير الملتزمة.. فيديو
سلامة الغذاء: لا يمكن اكتشاف تلوث المبيدات الزراعية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟