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نائب المنيا يبحث مع وزيري التعليم والتنمية المحلية إنشاء مفوضية عليا للتعليم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:28 م
النائب شريف نادى
النائب شريف نادى
أمينة الدسوقى
التقى النائب شريف نادي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة ملوي بمحافظة المنيا، كل من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وقال نادي، فى بيان له إن اللقاء تناول مناقشة إنشاء مفوضية عليا للتعليم كما جاء فى البرنامج الانتخابى لحزب المصريين الأحرار كوسيلة لإصلاح منظومة التعليم فى مصر فى ضوء اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على تطوير التعليم لتأهيل المصريين وخلق جيل مثقف متعلم وتصحيح مسار التعليم ووضع رؤى ثابتة.

وأضاف،أن الوزيران رحبا بالفكرة وقالا إنها مطبقة فى كثير من دول العالم المتقدم ولكن يجب ضبط الفكرة وصياغتها بحيث تشكل إضافة للمنظومة التعليمية ولا تشكل عبئا على المنظومة بزيادة الأجهزة داخل الوزارة.

وأشار إلى أن اللقاء جاء على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر شرم الشيخ أفريقيا 2018.
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