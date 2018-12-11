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حوادث

محاكمة تأديبية لـ12 محاميًا بـ النصر للإسكان والتعمير

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جودت عيد
وافق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على إقامة الدعوى التأديبية ضد 12 محاميًا بشركة النصر للإسكان والتعمير بناءً على طلب وزارة العدل، لإهمالهم في عملهم وعدم متابعة القضايا والطعون الموكلين بها.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

وتضمنت المذكرة ردًا على خطاب مساعد وزير العدل رقم 2365 في 5 يوليو 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة 12 محاميًا بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية للمحاكمة في الشكوى رقم 795 لسنة 2018 تفتيش فني.

وأرفق بمذكرة مستشار الوزير أصل موافقة وزير قطاع الأعمال العام على إقامة الدعوى التأديبية وملف الشكوى.
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