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تعليم

وقفة بجامعة الإسكندرية لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ..صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:31 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
نظمت كلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، وقفة جماعية أمام مبني إدارة الجامعة ضمن مبادرة "هما مننا" التي أطلقتها الكلية ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار عام ٢٠١٨ عامًا لذوي الإحتياجات الخاصة. 

شارك في الوقفة عدد كبير من الطلاب والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هدى بشير، عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومجموعة من أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الدكتورة هدى بشير، عميدة الكلية، إن المبادرة تهدف إلى تعريف المجتمع المدني بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودور أخصائي التدخل المبكر.

وأضافت عميدة الكلية، في تصريح لها اليوم، أن هذه الوقفة سبقها زيارة عدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة في إطار التوعية بهذا الأمر.
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