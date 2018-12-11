رئيس جامعة الأهرام الكندية يستقبل أول حاصلة على الدكتوراه من خريجيها.. صور

استقبل الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس جامعة الأهرام الكندية، الباحثة فداء محمد عبد العزيز، بعد حصولها على درجة الدكتوراه من خلال رسالتها باللغة الإنجليزية عن "خطاب الهوية في الصحف الدولية: دراسة تحليلية في قسمي الرياضة والجريمة" من كلية الإعلام جامعة القاهرة.



وأشرف على الرسالة الدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة، والدكتورة أمل السيد دراز، أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة ووكيلة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، والدكتورة راجية قنديل، أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة، رئيسا للجنة المناقشة، والدكتورة دينا فاروق أبو زيد، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس.



وأعرب رئيس جامعة الأهرام الكندية عن سعادته بحصول أحد أبناء الجامعة على درجة الدكتوراه، كأول باحثة من خريجي الكلية تحصل على درجة الدكتوراه، كما أشاد بحصول الباحثة على مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بتبادلها مع الجامعات، وبالنشر الدولي لها ومشاركتها في المؤتمرات الدولية.



وأكد حرص الجامعة على تحقيق أبنائها للمستويات الدولية للأبحاث والإسهامات العلمية المتميزة، مشددا على دعم الجامعة الكامل لأبنائها حتى تأخذ الجامعة المكانة اللائقة بها في البحث مثلما نجحت في أن تأخذ مكانتها المتميزة في التعليم الجامعي بمصر والعالم العربي.