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ديني

حكم الاحتكار لبيع السلع

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك الكثير من تجار الجملة الذين يسعون لامتلاك الكثير من الأموال على حساب عامة الشعب والفقراء على وجه الخصوص، فيقومون باحتكار السلع والمواد الغذائية لرفع سعرها، لافتاً إلى أن هذا الأمر انتشر مؤخراً بشكل كبير مع الزيادة المستمرة في سعر السلع والمواد الغذائية. 

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الاحتكار فى السلع؟»، أن هذا عندما يكون هناك حاجة شديدة للسلع وهناك لوائح وقوانين تنظم قضية الاحتكار فليس كل تخزين للسلع حرام أو احتكار إنما فيما كان من السلع محتاجين إليها أو ما كان تخزينه يضر بالاقتصاد.

وأشار إلى أن الاحتكار مصطلح فقهى إذا طبق على الواقع فلابد من تحقق الشروط التى تجعله احتكاراً فحينئذ يأتي القانون أو اللوائح المنظمة لعمليات البيع والشراء فيمنعها ويكون بعد ذلك تنفيذاً لمنع الاحتكار.

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