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سلامة الغذاء: إطلاق قائمة سوداء بأسماء المصانع غير الملتزمة.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:38 م
صدى البلد
آيات أحمد
أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ضرورة قيام الجهة المسئولة عن الرقابة بوزارة الزراعة بعملها والإشراف ومراقبة الجودة على المحاصيل للخروج بمنتج على أعلى مستوى بالأسواق، موضحا أنه تم إصدار قائمة بأسماء المصانع التي تخضع للرقابة بشكل دائم، ومنتجاتها جيدة، ويطلق عليها القائمة البيضاء.

وقال "منصور"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء، إن هناك توجها الآن لإعلان قائمة سوداء بأسماء المصانع غير الملتزمة بمعايير السلامة لتحذير المواطن من منتجاتها، معتبرا فكر تغليظ العقوبة على المخالفين باستمرار ليس الحل السليم، بل لابد من معرفة الأسباب وحل المشاكل.

وأوضح أن قانون الغذاء سينص على معاقبة الغشاشين وتغليظ العقوبات، مؤكدًا أن العقوبة يجب أن تختلف على حسب نوع المخالفة.
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