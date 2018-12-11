محافظ أسيوط يلتقى مسئولي المرور لنقل موقف سيارات القاهرة للشادر الجديد

عقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اجتماعا مع مسئولي المرور والمواقف وبعض السائقين للبدء في إجراءات نقل موقف سيارات "أسيوط / القاهرة" من موقف الأزهر إلى موقف الشادر الجديد اتجاه الكوبري العلوي بالطريق الدائري بجوار مزلقان السكة الحديد بالمعلمين يوم السبت المقبل، وتخصيص 2 أتوبيس من الحملة الميكانيكية بالمحافظة لنقل ركاب القاهرة من موقف الأزهر إلى الموقف الجديد بالمجان لمدة أسبوع تسهيلًا على المواطنين ولحين انتظام العمل بالموقف الجديد.



كما تم تخصيص سيارات سرفيس لنقل الركاب من موقف السادات/الأربعين بـ 38 أتوبيس وميكروباص كمرحلة أولى، تمهيدًا لنقل باقي المواقف الأخرى وذلك نظرًا لتكدس السيارات والزحام الشديد بموقف الأزهر.



جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والعقيد إيهاب الألفي وكيل إدارة المرور والمقدم أحمد عيد عبد الجواد رئيس مباحث المرور بأسيوط وخيرى سليمان مدير إدارة المواقف وممثلين عن سائقي موقف أسيوط – القاهرة.



وأكد محافظ أسيوط –خلال الاجتماع– التنسيق مع إدارات المرور والمواقف ليكون خط سير بعض سيارات مراكز شرق النيل، مرورًا بموقف الشادر الجديد تسهيلًا على المواطنين، فضلًا عن تكثيف الحملات المرورية بالتنسيق مع مباحث المرور لضبط السيارات المخالفة وتوقيع الغرامات عليها ونقل اتوبيسات شركات الرحلات الخاصة من داخل المدينة إلى موقف الشادر الجديد أو خارج الكتلة السكنية لمنع التكدس والزحام المرورى بالمدينة.



وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف مدير مشروع المواقف بالمحافظة بعمل بنرات تفيد نقل الموقف لتوعية المواطنين وتجهيز الموقف الجديد بجميع مرافقه لاستقبال السيارات والمواطنين على مدار 24 ساعة أسوة بالموقف القديم بالأزهر والاستفادة من الأماكن التي سيتم إخلائها من موقف الأزهر وإعادة توزيع السيارات بموقف الأزهر بعد النقل، حيث سيخصص للنقل من وإلى مدن المحافظة فقط (نقل داخلي فقط) وتخصيص باب للدخول وباب آخر للخروج من الموقف على أن يتم تخصيص 30 سيارة لنقل الركاب إلى مدينة الأربعين و8 سيارات لنقل الركاب إلى الشادر الجديد.



ولفت إلى أن الموقف الجديد يخدم مدينة المعلمين من ناحية الطريق الدائري، فضلًا عن خدمة ركاب مواقف نزلة عبد اللاه والشادر القديم.