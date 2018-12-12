أحمد وفيق: رانيا يوسف ملتزمة.. وحالة كيميا تجمع بيننا في كأنه امبارح

قال الفنان أحمد وفيق، إن كواليس مسلسل "كأنه امبارح"، أكثر من رائعة خاصة أن هناك حالة من الحب تجمع بين فريق العمل.





وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد"، سعدت بالتعامل مع الفنانة رانيا يوسف داخل الكواليس فهي فنانة ملتزمة وهناك حالة من الكيميا تجمع بيننا.





وتابع: "دائما أحب وأفضل أن أتواجد داخل الكواليس قبل موعدي لأسباب عديدة أبرزها التأهل والتحضير للشخصية".



