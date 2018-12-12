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فن

أحمد وفيق: رانيا يوسف ملتزمة.. وحالة كيميا تجمع بيننا في كأنه امبارح

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:56 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
قال الفنان أحمد وفيق، إن كواليس مسلسل "كأنه امبارح"، أكثر من رائعة خاصة أن هناك حالة من الحب تجمع بين فريق العمل.

وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد"، سعدت بالتعامل مع الفنانة رانيا يوسف داخل الكواليس فهي فنانة ملتزمة وهناك حالة من الكيميا تجمع بيننا.

وتابع: "دائما أحب وأفضل أن أتواجد داخل الكواليس قبل موعدي لأسباب عديدة أبرزها التأهل والتحضير للشخصية".

مسلسل "كأنه امبارح"، من بطولة أحمد وفيق، وفاء صادق، إسلام جمال، محمد سليمان، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، أحمد خليل، ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، وأخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.

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