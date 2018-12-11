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أخبار العالم

يهود الهيكل يقيمون مذبحًا بـ ساحة البراق .. صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:41 م
نشطاء الهيكل يقيمون
نشطاء الهيكل يقيمون مذبحًا بـ ساحة البراق
سمر صالح
أقام نشطاء جبل الهيكل، في اليوم الأخير من عيد "الحانوكا" اليهودى، مذبحًا جديدًا بالقرب من ساحة البراق، وذلك بهدف أن يتم نقله مستقبلا إلى ساحات المسجد الأقصى، على أن يكون "جبل الهيكل" بحسب المزاعم اليهودية الموقع لتقديم القرابين.

ووفقًا لصحيفة "هآرتس العبرية"، حاول النشطاء تقديم وذبح القرابين في إحدى الحدائق التوراتية العامة الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى، حيث سمح لهم بأداء جميع الطقوس، لكن دون أن تسمح لهم بلدية القدس ذبح القرابين في الحديقة التوراتية.

وأوضحت "هآرتس" أنه تم إقامة المذبح في حديقة توارتية خارج أسوار القدس القديمة، ووفقا للمجسم، فالحديث يدور عن القياسات الأصلية للمذبح المزعوم كما تظهر في المصادر التوراتية، بحيث يصل ارتفاعه إلى 9 أمتار وعرضه 2 متر ونصف المتر، ومع ذلك، اضطر النشطاء للتخلي عن بعض شروط التوراتية الصارمة في بناء مذبح، مثل استخدام الحجارة الطبيعية فقط التي حضرت دون استخدام أي معدن.
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