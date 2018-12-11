التجارة: نستهدف توفير قنوات توزيع فعالة داخل القارة الأفريقية

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن المعرض الأفريقي الأول يحظي باهتمام عالمي ومشاركة دولية واسعة حيث يشارك بفعالياته عدد من الشخصيات الهامة من بينها فيرا سونجوي، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتور موكيسا كيتوى، الأمين العام لمؤتمر الأونكتاد إلى جانب عدد من وزراء الدول الأفريقية، فضلا عن رئيس وزراء جوتنج، جنوب أفريقيا، بالاضافة الي السفيرة ماري بيث ليونارد، ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي.



وأشار نصار في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر إلى أنه تم دعوة عدد كبير من التجار والمشترين من كافة أنحاء العالم، للمشاركة في فعاليات المعرض حيث سيتم عقد لقاءات ثنائية B2B بين الشركات الافريقية المشاركة وشركات عالمية من خارج القارة، لافتًا إلى أن المعرض التجاري يرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة الأفريقية الرامية إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات بهدف تعزيز المشاركة في التجارة الإقليمية، والسعي إلى بناء القدرات لتوسيع طاقات الإنتاج، فضلًا عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الإفريقية للمشاركة في المشروعات الكبرى التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليًا.



ولفت الوزير إلى أن المعرض يستهدف العمل على توفير قنوات توزيع فعالة داخل القارة الأفريقية من خلال إنشاء لوجستيات للنقل وأنظمة السداد للخدمات والتخزين بالإضافة إلى اتفاقيات تمويل المشترين التي ستساعد على تسريع وتيرة تدفق السلع والخدمات بين دول القارة والذي من شأنه تفعيل جهود إنشاء سوق تجارة حرة للقارة الأفريقية.



وأضاف نصار أن المعرض يركز على عدد كبير من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.

