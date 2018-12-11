استمرارالعمليات العسكرية بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في شرق الفرات

أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء بأن العمليات العسكرية في منطقة شرق الفرات، ضمن القطاع الشرقي من ريف محافظة "دير الزور" السورية، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، لا تزال مستمرة، على محاور في بلدة هجين وأطرافها، ومحاور أخرى من الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم، عند الضفة الشرقية لنهر الفرات.



وأشارت القناة إلى أن قوات "قسد" تمكنت من التقدم مجددا، بعد أن كانت تراجعت في وقت سابق، كما تمكنت من السيطرة على مواقع ونقاط في أطراف البلدة، والوصول إلى المستشفى الواقع في القسم الغربي من بلدة "هجين"، والذي دمرته طائرات التحالف الدولي خلال استهدافات طالته في الأيام والأسابيع الماضية.



وتتقدم قوات سوريا الديمقراطية ببطء، محاولة تمشيط الألغام في المنطقة التي تتقدم إليها، وتثبيت سيطرتها فيها للحيلولة دون أي هجوم معاكس يفقدها السيطرة على ما كسبته من مناطق، لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي.



يذكر أن مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" شنوا هجوما للسيطرة على "هجين" وقرى مجاورة في 10 سبتمبر الماضي.

