الصحة: نتبنى خطة القضاء على الإيدز بحلول 2030

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، ممثل قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تنفذ خطة للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030.



وقال عبد الفتاح، خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للإيدز، إن البيانات الرسمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للإيدز، تصنف مصر على أنها من أقل معدلات الإصابة بالفيروس، بأقل من 0.02%، وذلك لما تم من تكثيف برامج وجهود الترصد الفعال والتوعية بمراكز المشورة والفحص الاختياري.



وأضاف أن الحكومة المصرية تتبنى شعار "معا للقضاء على الإيدز" بحلول عام 2030، حيث يتم التأكيد على ضرورة تقديم الخدمات الخاصة بمرضى الإيدز في إطار من السرية، والمساواة مع باقي المرضى للحفاظ على صحته، ومنع حدوث مضاعفات والالتزام التام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى عليهم.