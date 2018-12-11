ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

منسق الأمم المتحدة للإغاثة: ربع مليون يمني يواجهون مستويات كارثية من الجوع

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:40 م
منسق الأمم المتحدة
منسق الأمم المتحدة للإغاثة
أ ش أ
أفاد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك بأن 250 ألف يمني يواجهون مستويات كارثية للأمن الغذائي، إذ أصبحوا في المرحلة الخامسة والأخيرة لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل الذي تضعه الأمم المتحدة.

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن لوكوك قوله خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "هناك ربع مليون شخص في اليمن في المرحلة الخامسة، أي المستوى الكارثي، لا توجد درجة أعلى من ذلك في التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، لم نوثق أبدا من قبل تصنيف الناس في المرحلة الخامسة في أزمة الغذاء في اليمن، هناك بلد واحد آخر في العالم سجل فيه التصنيف الخامس، وهو جنوب السودان، حيث يوجد 25 ألف شخص في هذا التصنيف، أي أن عدد المشمولين بهذه الدرجة في اليمن يزيد عشرات المرات عن أي مكان آخر في العالم."

وأشار لوكوك إلى خطة الأمم المتحدة بشأن اليمن، وقال إن تحقيق تقدم على مسار نقطة ما لا يعني أن المشكلة ستحل، وتدعو الخطة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير التمويل المنظم للعمليات الإنسانية، ووضع تدابير عاجلة ومستمرة لاستقرار الاقتصاد، والتعافي وإعادة البناء، والعمل ذي المغزى باتجاه تحقيق السلام.

وقال المسئول الدولي إن القتال يعيق جهود الإغاثة التي تعرقلها أيضا القيود المفروضة على الوصول الإنساني، كما أن انهيار الاقتصاد يعني احتياج مزيد من الناس إلى المساعدة.

وأضاف لوكوك أن الوفاء باحتياجات الناس خلال العام المقبل، سيتطلب توفير أربعة مليارات دولار، وكانت قيمة النداء الإنساني مليارين عام 2017، وثلاثة مليارات العام الحالي.

وأشار مارك لوكوك إلى إعلان السعودية والإمارات بشأن تقديم 500 مليون دولار، إضافة إلى 930 مليونا أعلنتا عنها في أوائل العام.

وقال لوكوك إنه بانتظار تفاصيل ذلك، ولكنه رجح أن تكون المساهمة استجابة لنداء الأمم المتحدة الإنساني لعام 2019.

وسيعقد الأمين العام مؤتمرا لإعلان التعهدات لليمن في السادس والعشرين من فبراير المقبل في جنيف.
loading...

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ونابولي بأبطال أوروبا والقنوات الناقلة

وزير المالية: العجز الكلى بموازنة الدولة منذ 4 سنوات تخطى 17%

وصول جثمان محمود القلعاوي إلى مسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة

الإعلامية منى المراغي لـ صدى البلد: مذيعات زمان كانوا هوانم.. ونفتقد الدور التربوي للإعلام.. فيديو وصور

دراسة: النوم على البطن كارثة

شاهد.. تفاصيل إنشاء متحف باسم محمد صلاح في قريته

علي جمعة يوضح حكم تقبيل أضرحة الصالحين والسجود والطواف حولها ..فيديو

أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم فور تناولها

موقف مجموعة ليفربول محمد صلاح قبل الجولة الأخيرة بدورى أبطال أوروبا

السعودية تحسم الجدل حول تعديل الرسوم على الوافدين

القيعي: حجم الانقسامات حول ستيف بروس ضخمة للغاية

فنان سورى يظهر عاريا تماما في مهرجان قرطاج المسرحي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جامعة الأهرام الكندية يستقبل أول حاصلة على الدكتوراه من خريجيها.. صور

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

فيديو

ناقد فني: نجيب محفوظ الوحيد الذي أرخ ثورة 1919.. فيديو
رامي رضوان لمذيعة متلازمة داون: متزعليش من التنمر .. فيديو
هبوط قاذفات إستراتيجية روسية في فنزويلا ..فيديو
سلامة الغذاء: إطلاق قائمة سوداء بأسماء المصانع غير الملتزمة.. فيديو
سلامة الغذاء: لا يمكن اكتشاف تلوث المبيدات الزراعية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟