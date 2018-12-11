قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الثلاثاء.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان له - أن الاحتلال اعتقل 11 مواطنا من محافظة نابلس، 4 أشقاء من محافظة طوباس، 5 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، 3 مواطنين من محافظة طولكرم، إضافة إلى اعتقال مواطن واحد من كل من بيت لحم، قلقيلية، وجنين.



وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين من محافظة الخليل، وقامت بسرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهبي، فيما أصيب 3 مواطنون بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم، بين الشبان وقوات الاحتلال، في مدينة طوباس.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال أصاب 3 شبان بالرصاص الحي بالأطراف، وصفت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، ونقلوا على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

