ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أعمال شغب واشتباكات خلال احتجاجات الثلاثاء الأسود في فرنسا.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:32 م
احتجاجات الطلاب في
احتجاجات الطلاب في فرنسا
رحيم يسري
شهدت احتجاجات الثلاثاء الأسود التي دعت إليها النقابة الوطنية لاتحاد طلبة المدارس الثانوية فى فرنسا، اليوم، أعمال عنف وتحديدا في مدينة ستراسبورج.

وبحسب التليفزيون الفرنسي، قام الطلاب بحرق سيارتين وعدد من الإطارات تعبيرا عن غضبهم، فيما وصلت الشرطة إلى موقع المظاهرات في محيط عدد من المدارس والجامعات.

وشاركت أكثر من 170 مدرسة في احتجاجات وإضرابات "الثلاثاء الأسود"، حيث يرفض المتظاهرون سياسات الرئيس الفرنسي الإصلاحية في قطاع التعليم، والتي تشمل تغييرات في النظام الجامعي والثانوي ورفع الرسوم على الطلاب غير الأوروبيين.

وتدخلت الشرطة لتفرقة بعض التظاهرات والسيطرة على الطلاب ممن رشقوا الشرطة بالحجارة.
loading...

ترشيحاتنا

الحكومة الفرنسية: قرارات ماكرون تكلف الدولة 10 مليارات يورو

وصول جثمان محمود القلعاوي إلى مسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة

في عيد ميلادها.. تعرف على اسم وعمر فريال يوسف الحقيقي

شاهد.. تفاصيل إنشاء متحف باسم محمد صلاح في قريته

القيعي: حجم الانقسامات حول ستيف بروس ضخمة للغاية

مدبولي: 8 مليارات دولار حجم استثماراتنا في القارة الأفريقية ..فيديو

الخارجية: نجاحات منتخبنا لها مردود على علاقة مصر بأفريقيا

قرارات مهمة من الحكومة لبدء تنفيذ حظر تداول الطيور الحية في أبريل المقبل

هبوط قاذفات إستراتيجية روسية في فنزويلا ..فيديو

القومية للغذاء: كل كيلو كبدة سندوتشات في الشارع عليه 12 كليو بصل.. فيديو

أقوى من المضادات الحيوية.. مشروب له مفعول السحر لتخفيف السعال

تعرف على حكم مباراة الأهلي وأبا جيفارا الإثيوبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جامعة الأهرام الكندية يستقبل أول حاصلة على الدكتوراه من خريجيها.. صور

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

فيديو

ناقد فني: نجيب محفوظ الوحيد الذي أرخ ثورة 1919.. فيديو
رامي رضوان لمذيعة متلازمة داون: متزعليش من التنمر .. فيديو
هبوط قاذفات إستراتيجية روسية في فنزويلا ..فيديو
سلامة الغذاء: إطلاق قائمة سوداء بأسماء المصانع غير الملتزمة.. فيديو
سلامة الغذاء: لا يمكن اكتشاف تلوث المبيدات الزراعية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟