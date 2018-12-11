أعمال شغب واشتباكات خلال احتجاجات الثلاثاء الأسود في فرنسا.. فيديو

شهدت احتجاجات الثلاثاء الأسود التي دعت إليها النقابة الوطنية لاتحاد طلبة المدارس الثانوية فى فرنسا، اليوم، أعمال عنف وتحديدا في مدينة ستراسبورج.وبحسب التليفزيون الفرنسي، قام الطلاب بحرق سيارتين وعدد من الإطارات تعبيرا عن غضبهم، فيما وصلت الشرطة إلى موقع المظاهرات في محيط عدد من المدارس والجامعات.وشاركت أكثر من 170 مدرسة في احتجاجات وإضرابات "الثلاثاء الأسود"، حيث يرفض المتظاهرون سياسات الرئيس الفرنسي الإصلاحية في قطاع التعليم، والتي تشمل تغييرات في النظام الجامعي والثانوي ورفع الرسوم على الطلاب غير الأوروبيين.وتدخلت الشرطة لتفرقة بعض التظاهرات والسيطرة على الطلاب ممن رشقوا الشرطة بالحجارة.