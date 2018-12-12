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ديني

حكم استعمال المصلي المناديل في الصلاة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه «ما حكم استخدام المنديل فى الصلاة ؟». 

وأجاب "ممدوح" قائلاً "إنه يجوز للمصلي في هذه الحال أن يستعمل المنديل، وقد نص العلماء على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة إذا احتاج إليها المصلي واستدلوا بأحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ، منها: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى . وَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا. 

وأشار الى أنه إذا احتاج الشخص إلى استخدام المناديل أثناء الصلاة لمسح رشح ونحوه جاز له ذلك، فهذا الفعل قد يدخل في ضابط الحركة اليسيرة التي لا تبطل الصلاة، ففى الحد القليل لا تبطل بها الصلاة وفى الحد الكثير المتوالى تبطل بها الصلاة.

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