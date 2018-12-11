النصر يستعد للشمس عن طريق دمنهور والإعلاميين

قرر الجهاز الفني لنادي النصر خوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري الممتاز ب وذلك بمواجهة دمنهور غدا الأربعاء والإعلاميين يوم الخميس في إطار الاستعداد لاستئناف المسابقة بمواجهة الشمس في ختام الدور الأول للمسابقة.





ويسعى سيد عيد المدير الفني للنصر لتجهيز جميع لاعبيه خاصة العائدين من الإصابات وعلاج الأخطاء الفنية التي ظهرت في الفريق مؤخرا في المباراة الأخيرة أمام الترسانة.



