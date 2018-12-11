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رياضة

النصر يستعد للشمس عن طريق دمنهور والإعلاميين

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:41 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قرر الجهاز الفني لنادي النصر خوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري الممتاز ب وذلك بمواجهة دمنهور غدا الأربعاء والإعلاميين يوم الخميس في إطار الاستعداد لاستئناف المسابقة بمواجهة الشمس في ختام الدور الأول للمسابقة. 

ويسعى سيد عيد المدير الفني للنصر لتجهيز جميع لاعبيه خاصة العائدين من الإصابات وعلاج الأخطاء الفنية التي ظهرت في الفريق مؤخرا في المباراة الأخيرة أمام الترسانة. 

ويعقد سيد عيد جلسات نفسية مع لاعبين من أجل إخراجهم، من إحالة النفسية السيئة المسيطرة عليهم وطالبهم برفع درجة التركيز للخروج من هذه الأزمة والعودة من جديد للانتصارات وهو المسار الطبيعي للنصر.
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