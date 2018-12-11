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ثقافة

مدير اليونيسكو بالقاهرة: نساند مصر في حماية آثارها وتراثها

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:23 م
صدى البلد
علاء المنياوي

ألقي د.غيث فريز مدير مكتب اليونيسكو بالقاهرة كلمة في مؤتمر"الدراسة العلمية للبقايا البشرية في الأماكن الأثرية: المومياوات في مصر وشيلي" والذي استضافه متحف الحضارة اليوم الثلاثاء.

وفي كلمته أشاد غيث بدور وزارة الآثار والمتحف وسفارة تشيلي على هذا التعاون المثمر لإقامة هذا المؤتمر العلمي الخاص بدراسة المومياوات والتي يرجع عمرها لأكثر من 7 آلاف عاما،حيث أن متحف الحضارة سيضم أكبر مركزا فى العالم لدراسة المومياوات.

وقال إنه من الجيد جدا أن تكون منظمة اليونيسكو جزء من هذا التعاون بين مصر وتشيلي، ونحن داعمون لهذا التعاون،وبجوار مصر في جهودها للحفاظ علي آثارها وتراثها.
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