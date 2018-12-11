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انعقاد القمة العالمية لسلامة الطيران بدبي لمناقشة تحديات النقل الجوي عالميا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:22 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية لسلامة الطيران التي تستضيفها هيئة دبي للطيران المدني على مدى يومين، بهدف بحث تحديات السلامة التي تواجه قطاع النقل الجوي على المستويات الإقليمية والعالمية، بحضور مجموعة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين حول العالم.

وناقشت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم دور الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية في ضمان سلامة قطاع النقل الجوي، مشددين على أهمية وضع وتطبيق استراتيجية خاصة لضمان سلامة قطاع النقل الجوي تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي، إضافة إلى مبادرات مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية ضمن القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط لتعزيز سلامة الطيران من خلال تبادل المعلومات والخبرات، بما يعزز من سلامة القطاع بشكل عام وكفاءة العنصر البشري بشكل خاص.

وناقشت جلسة حوارية أخرى أفضل الآليات لترسيخ ثقافة السلامة من خلال تقييم أفضل الممارسات في شركات الطيران المتعددة الجنسيات، إضافة إلى برامج التدريب وإدارة السلامة الفعالة، فعلًا عن كيفية تطبيق ثقافة السلامة خلال التعامل مع الأطراف المعنية وجهات الطرف الثالث. 

يذكر أن أكثر من نصف شركات الطيران حول العالم تخطط لتبني برامج ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة وفقًا لما أشار له تقرير رؤى وتوجهات تكنولوجيا المعلومات في مجال النقل الجوي الصادر عن شركة "سيتا" المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لقطاع الطيران، حيث تخطط 80% منها للاستثمار في برامج الأبحاث والتطوير وأنظمة التحذير، والتي تعتمد جميعها بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي. 

وصاحب اليوم الأول للقمة تسع ورش عمل تفاعلية جمعت خبراء محليين ودوليين لمناقشة عدد من المواضيع الهامة ضمن قطاع السلامة الجوية، من بينها ورشة عن أفضل الممارسات وكيفية رفع معايير السلامة للطائرات العامودية، وأخرى عن كيفية وضع مؤشرات مراقبة أداء السلامة مبنية على مقومات إدارة المخاطر.

ويشارك في القمة مجموعة من الخبراء والمسؤولين المحليين والدوليين، من بينهم ممثلون عن الهيئات التنظيمية، وشركات الطيران، ومشغلو المطارات، وشركات تصنيع الطائرات، ومؤسسات السلامة، ومزودو خدمات مراقبة الحركة الجوية وغيرهم، وذلك بهدف استعراض أحدث تدابير سلامة الطيران وتهيئة الأطر التنظيمية للمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر أمنًا وسلامة. 

ويعمل المشاركون خلال يومي القمة على تقييم مجموعة متنوعة من مواضيع السلامة الجوية، بما في ذلك تجنب حوادث المناولة الأرضية، والاتصالات، والقواعد الخاصة بالبضائع الخطرة، واستخدام بيانات الرحلات، والإدارة الفاعلة للتخفيف والحد من تداخل الرحلات، وإدارة أداء السلامة، فضلًا عن استعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة من هذه المحاور.
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