فتح باب العضويات الجديدة بنادي الترسانة بالتقسيط

قرر مجلس ادارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد فتح باب الاشتراك في النادي للحصول على عضويات جديدة بقلعة الشواكيش وبالتقسيط على 30 شهرا.



ويتم دفع مقدم مالي قدره 6270 جنيها على أن يتم تقسيط الباقي على الأشهر حسب المؤهل، حيث يدفع المؤهل العالى 1206 جنيهات، والمؤهل المتوسط 1430 جنيها، بدون مؤهل 2546 جنيها، وذلك لاكتساب العضوية العاملة بالنادي الترسانة العريق.







