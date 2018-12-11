ريمونتادا تاريخية وثأر.. ماذا يفعل أنشيلوتي عندما يواجه ليفربول

ذكريات أليمة وليالٍ حزينة لم ينسها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لفريق نابولي، رغم مرور 13 عامًا على ريمونتادا ليفربول التاريخية في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005، حين حول الريدز تأخره بثلاثة أهداف أمام ميلان الذي كان يقوده أنشيلوتي وقتها، إلى التعادل 3-3، ومن ًثم الفوز بركلات الترجيح، في ليلة ستظل عالقة في أذهان عشاق كرة القدم.



ورغم ثأر أنشيلوتي من ريمونتادا ليفربول التاريخية، حين قاد ميلان للفوز على الريدز في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2007، إلا أن مواجهات الفريق الأحمر دائما ما تكون مصدر قلق له.



وتجدد الليلة مواجهة أنشيلوتي لليفربول، حينما يستضيف الريدز نابولي على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، في بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويخشى أنشيلوتي القوة الهجومية الضاربة لفريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، والذي نجح في تسجيل هاتريك في مباراة الريدز الأخيرة أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.



ويسعى نابولي بقيادة أنشيلوتي لانتزاع بطاقة التاهل إلي دورالـ 16، من ملعب "أنفيلد"، معقل فريق ليفربول، حيث يحتاج الفريق الإيطالي إلى الفوز أو التعادل، لتجنب الدخول في حسابات معقدة.

