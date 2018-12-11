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رياضة

السنغال تفوز على ليبيا وتتأهل لدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للكرة الشاطئية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:23 م
صدى البلد
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
حقق منتخب السنغال فوزا مهما على منتخب ليبيا، في الجولة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، بعشرة أهداف مقابل هدف، ليتأهل المنتخب السنغالي إلى الدور نصف النهائي، كأول مجموعته بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما جاء المنتخب الليبي ثالثا برصيد ثلاث نقاط.

وسيطر المنتخب السنغالي على المباراة من البداية إلى النهاية، ونجح في تسجيل عدد كبير من الأهداف، ليصعد إلى الدور نصف النهائي، وينافس على أحد تذكرتي التأهل لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي ستقام في باراجواي عام 2019".
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