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رياضة

مصر تواجه نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:10 م
منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
يلتقي المنتخب المصري، نظيره النيجيري اليوم، الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، المقامة في مصر بمدينة شرم الشيخ.

ويلعب الفراعنة هذه المباراة بهدف الفوز للوصول إلى النهائي والتأهل رسميا لكأس العالم ٢٠١٩، الذي سيقام في باراجواي، حيث يتأهل البطل والوصيف لمونديال الكرة الشاطئية.

وتأهل المنتخب النيجيري إلى هذا الدور، بعدما حصد المركز الثاني في المجموعة الثانية بشكل رسمي برصيد 6 نقاط، عقب تحقيق منتخب السنغال الفوز على المنتخب الليبي، فرفع الأول رصيده إلى 7 نقاط، ويتأهل كأول مجموعته، بينما حل المنتخب الليبي ثالثا، برصيد ثلاث نقاط.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري حسم تأهله كأول المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، بعيدا عن مباراتي الجولة الثالثة، حيث يلتقي الفراعنة مع كوت ديفوار، بينما يلعب منتخبا مدغشقر والمغرب على المركز الثاني مع مصر، ليلتقي أحدهما مع السنغال في نصف النهائي.
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