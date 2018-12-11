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رياضة

الجالية المصرية تؤازر الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:18 م
صدى البلد
نور عادل
حرص عدد من الجالية المصرية بدولة المغرب، على تحفيز لاعبى الإسماعيلى، صباح اليوم الثلاثاء، داخل مقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء.

وفوجئ أعضاء بعثة الدراويش بحضور الجماهير لتحفيز اللاعبين، الذين قاموا بالتقاط الصور التذكارية معهم.

يأتى ذلك قبل ساعات قليلة من المباراة المصيرية بين فريقى الإسماعيلى والرجاء التى ستقام فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

ومن المنتظر أن تشهد هذه المباراة حضور بعض أعضاء الجالية المصرية لمؤازرة الدراويش بجانب مسئولى السفارة المصرية بالمغرب.
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