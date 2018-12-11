مقام سيدي حواش داخل مدرسة ببنها.. والأهالي: له كرامات كتير ويحمينا من الحرامية

"سيدى حواش ده شيخ بركة وله كرامات كتير ومعروف بين أهالي المنطقة والعزب".. بهذه الكلمات بدأ أهالي عزبة رشيد التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، حديثهم لـ "صدى البلد" حول حقيقة مقام الشيخ محمد حواش، المقام داخل مدرسة النصر والتي يدرس بها بالفعل طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من أبناء القرية حيث يوجد باب المقام بجوار باب المدرسة.





أهالي عزبة رشيد أكدوا في حديثهم لـ"صدى البلد" أن مقام العارف بالله "محمد حواش" مقام منذ سنوات طويلة قبل بناء المدرسة والمساكن المحيطة بها، مشيرين إلى أن الجميع يعرفون أن الشيخ محمد حواش رجل صالح وله كرامات كثيرة وحافظ على القرية من السرقة وقطاع الطرق.





وعن تاريخ المقام قال الحاج سيد عبدالمجيد مدير بنك بالمعاش، وأحد أهالي القرية أن الشيخ حواش كان أحد أولياء الله الصالحين، ومدفون في هذا المكان منذ ما يزيد عن 200 عام قبل بناء المدرسة، حيث كانت المنطقة بالكامل مقابر مشيرا إلى أنه تم محاولة لنقل المقابر في مدخل القرية ولكن لم يتم نقل المقام وقام الأهالي بشراء الأرض والتبرع بها لصالح هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدرسة لخدمة أهالي القرية والعزب المجاورة.





وأضاف الحاج سيد أن أهالي القرية طالبوا بالحفاظ على الضريح حيث تم عمل سور حول المبنى للحفاظ عليه، لأنه قديم كما تم عمل باب له من خارج المدرسة مؤكدا عدم صدور أي شكاوى من التلاميذ وأولياء الأمور، عن وجود الضريح والمقام بجوار فناء المدرسة قائلا: "كلنا اتربينا وكبرنا وهو موجود".





وأكد أحد الأهالي أن الشيخ حواش له كرامات بين الأهالي حيث يحكى قديما أن أحد المواطنين فوجئ بقطاع الطرق يسرقون مواشيه ليلا فاستغاث به وقال: "الحقنى حوش ياحواش" فقام الشيخ بربطهم مضيفا أن أهالي العزية ينظمون احتفالا بمولده كل عام.





وأضاف أن القائمين على المقام يقومون بالذهاب إليه ليلا بعد إنتهاء اليوم الدراسي ويمارسون طقوسهم على ضوء الشموع ويتبركون به حيث أن المقام له مدخل خاص بعيدا عن باب المدرسة.



