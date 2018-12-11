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خبير اقتصادى: هدف إقامة المعرض هو معرفة المستثمر ميزة كل دولة..فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:43 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور محمود عنبر ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الأرقام المتعلقة بحزمة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين الدول الأفريقية لا تلبي الطموح الذي ترجوه القارة الأفريقية ، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى وجود قوة إقليمية كثيرة تمارس دورا منافس في العلاقات الإفريقية الإفريقية أو العلاقات العربية الإفريقية.

وأوضح " عنبر" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية " EXTRA NEWS " ، اليوم الثلاثاء ، أن أدبيات التجارة الخارجية فيما يتعلق بالتجارة البينية بين الدول يجب أن يترتب عليها مصلحة الطرفين،منوها إلى أن هناك دول إفريقية كثيرة متشابه في الهياكل الإنتاجية .

وتابع :"القارة الأفريقية تحتاج إلى التحدث عن زيادة حجم التجارة بين الدول القارة لمعرفة الفرص والمميزات التي تتميز بها كل دولة عن أخرى فيما يتعلق في حجم التجارة البينية" ، مضيفا أن هدف إقامة المعرض هو معرفة المستثمر ميزة نسبية لكل دولة لاستخدامها داخل دولة أخرى .
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