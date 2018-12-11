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ديني

ما حكم الصلاة حال قراءة الفاتحة بغير العربية.. لجنة الفتوى تجيب

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:11 م
صدى البلد
عبدالرحمن محمد
ورد سؤال للصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه:" ما حكم قراءة الفاتحة بغير العربية في الصلاة " ؟ .

ردت اللجنة قائلة: لا تصح الصلاة إذا قرأت الفاتحة بلغة سوى العربية وهو مذهب الجمهور . وقد ذهب الحنفية إلى جواز قراءة القرآن بغير العربية فى الصلاة للعاجز عن العربية، أما القادر عليها فلا يجوز له باتفاق الفقهاء.

وقالت اللجنة:لا تصح الصلاة دون قراءة الفاتحة ، مبينًا أنه من ترك قراءة الفاتحة فعليه أن يعيد الركعة فى الصلاة، ويسجد ركعتي سهو قبل السلام وانتهاء الصلاة.
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