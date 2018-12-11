ما حكم الصلاة حال قراءة الفاتحة بغير العربية.. لجنة الفتوى تجيب

ورد سؤال للصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه:" ما حكم قراءة الفاتحة بغير العربية في الصلاة " ؟ .



ردت اللجنة قائلة: لا تصح الصلاة إذا قرأت الفاتحة بلغة سوى العربية وهو مذهب الجمهور . وقد ذهب الحنفية إلى جواز قراءة القرآن بغير العربية فى الصلاة للعاجز عن العربية، أما القادر عليها فلا يجوز له باتفاق الفقهاء.



وقالت اللجنة:لا تصح الصلاة دون قراءة الفاتحة ، مبينًا أنه من ترك قراءة الفاتحة فعليه أن يعيد الركعة فى الصلاة، ويسجد ركعتي سهو قبل السلام وانتهاء الصلاة.