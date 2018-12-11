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برلمان

برلماني يحذر: البطاطس هتبقى بـ25 جنيه.. وعبد العال يرد: بلاش بلبلة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:13 م
صدى البلد
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال النائب العمدة عثمان، عضو مجلس النواب، إن الإجراءات المتخذة في أزمة ارتفاع سعر البطاطس خلال الفترة الماضية، وطريقة التحفظ عليها، أضرت بسمعة مصر. 

وأضاف "عثمان"، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، وفي بيانه العاجل، أن سعر البطاطس من الممكن أن يصل إلى 20 أو 25 جنيهًا خلال الفترة القادمة بسبب عزوف المزارعين عن زراعتها

وطالب النائب، بتشكيل لجنة عليا للبطاطس من ذوي الشأن والرقابة الإدارية، مشددًا على ضرورة رفع التحفظ عن الكميات المتحفظ عليها. 

ومن جهته، قال الدكتور علي عبدالعال، إن سعر البطاطس لن يصل إلى تلك الأسعار، وتابع: "متعملناش بلبلة".

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