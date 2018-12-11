مؤتمر الأهرام السنوي حول انتشار السيارات الكهربائية في مصر.. وتوصيات لتوعية المستهلكين بمميزاتها

- بي إم دبليو: نحتاج تسهيلات بالتراخيص المرورية للسيارات الكهربائية

محسن سلامة: السيارات الكهربائية تتماشى مع ظروف الاقتصاد المصري

مدير تحرير الأهرام: الرئيس السيسي مهتم بتصنيع السيارات الكهربائية ونشرها في مصر





أطلقت مؤسسة "الأهرام" النسخة الثانية من مؤتمرها السنوي للطاقة، تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" لليوم الثاني على التوالي وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





وشهد اليوم الأول من المؤتمر مشاركة الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء والمحافظين، بينما ضم اليوم الثاني حضور واسع لكبار مسئولي الدولة، ورؤساء كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية.





خلال المؤتمر دارت حلقة نقاشية حول مستقبل السيارات الكهربية في مصر، إذ أكد محمد الغزالي مدير تسويق السيارات الكهربائية في شركة بي إم دبليو، السيارة الكهربائية لم تأخذ القدر الكافي من الاهتمام بالتراخيص المرورية، الأمر الذي يجعل العديد من المقبلين على شرائها يتراجعون.





وأضاف "الغزالي" أن أعداد الشواحن للسيارات الكهربية قد يكون أحد العوائق أمام المستهلك ولكن هناك سعي دائم للزيادة، مشيرا إلى السيارات الكهربائية بها العديد من المميزات التي تجعلها أفضل من السيارات التي تسير بالوقود أهمها التوفير اقتصاديا والحفاظ على البيئة، لذا فهناك حاجة كبيرة لنشر الوعي بمميزات السيارات الكهربائية وذلك يعود بشكل أكبر للإعلام.





وفي السياق ذاته قال هشام الزيني مدير تحرير الأهرام والمشرف على ملحق السيارات، إن المستقبل في صناعة السيارات هو للسيارات الكهربائية على الصعيد العالمي وخاصة أوروبا، مشيرا إلى أنه لابد من أن نُشعر العميل بنوع من التميز عند شرائه السيارة الكهربائية.





وأضاف الزيني في كلمته أن شراء السيارات الكهربائية، أصبحت أسهل في مصر وبالخارج مما قد يحفز المواطنين على الشراء وخاصة أنها أرخص من السيارات الأخرى فمع وجود ضغط اقتصادي وتوفير السيارات بسعر أفضل ستجذب الكثيرين، كما أنها ستحل هذه الأزمات الاقتصادية، لذا فهي تحظى باهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وأشار المشرف على ملحق السيارات بالأهرام، إلى أن إقناع العميل المصري بالشراء والتجربة سيأتي من خلال خفض رسم السيارات الكهربائية عن الأخرى، إضافة إلى نشر الوعي بمميزاتها إعلاميا مما يحفزهم، فلابد من أن يخاطب سيكولوجية العميل المصري لتوعيته.





بينما أوضح محسن سلامة رئيس مؤسسة الأهرام، أنه لابد من أن نظهر كيفية استغلال السيارات الكهربية بالشكل الأمثل وخاصة أنها مناسبة اقتصاديا بشكل كبير للمواطن المصري، مشيرا إلى أن هناك مجهودا كبيرا من أجل نشر السيارات الكهربائية في مصر.



