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تعليم

غدا.. تعليم الوادي الجديد تعقد مؤتمرا موسعًا مع أولياء الأمور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
تعقد مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد في تمام الساعة السادسة من مساء غدًا الأربعاء بالمركز الاستكشافي للعلوم بحي الأمل بمدينة الخارجة، مؤتمرًا جماهيريًا لأولياء الأمور اللذين لديهم أبناء بالصفوف الأولى الابتدائية ( لغات أو عام ).

صرح بذلك الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقال إن المؤتمر الجماهيري يحاضر فيه هشام عامر، من مؤسسة ديسكفري بوزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى توضيح كافة المعلومات المتعلقة بمنظومة التعليم الجديدة وخاصة للصفوف الأولى، بالإضافة إلى الرد على أسئلة أولياء الأمور واستفساراتهم بشأن المنظومة الجديدة.
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