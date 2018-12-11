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رياضة

عصام عبد الفتاح يقرر إعادة اختبارات اللياقة البدنية للحكام

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:18 م
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إعادة اختبارات اللياقة البدنية فى كل المحافظات لحكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة مرة أخرى.

ومن جانبه أكد سامى فاروق المخطط البدني لحكام مصر، أن قرار إعادة اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة مرة أخرى فى كل المحافظات يعود إلى رئيس اللجنة الرئيسية الكابتن عصام عبد الفتا، من أجل الارتقاء بالحالة البدنية لجميع حكام مصر.

وقال رئيس اللجنة البدنية للحكام إن اختبارات اللياقة البدنية للدرجة الثانية والثالثة بالمحافظات ستبدأ من منطقة الدقهلية يوم 19 ديسمبر الجاري على أن يتم اختبار حكام الدرجة الأولى فى يناير القادم.
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