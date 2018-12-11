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أخبار البلد

هاني إبراهيم يعدد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
أماني نوار
أكد هاني إبراهيم مدير مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، أن دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد يتلخص في عدة مهام تتفق مع رسالة منظمات المجتمع المدني وهي: 

1- نشر الوعي بمحتوي الإستراتيجية وتعبئة المجتمع لمعرفتها والإيمان بما تم إقراره فيها
2- تكوين تحالف بينها وبين مؤسسات الدولة المعنية بالتنفيذ الفعلي علي الارض من أجل تطبيقها وإلزام الجميع للخضوع لها
3- تطوير برامج تدريب لبعض الفئات من الشباب والقيادات المجتمعية علي آليات تطبيق الاستراتيجية 
4- تشكيل لجان مجتمعية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية وإعداد تقارير حول مدي إلتزام مؤسسات الدولة بتطبيقها ونشر هذه التقارير مع وسائل الإعلام من اجل تكوين ضغط مجتمعي يؤدي إلي إلتزام الجميع بها

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ ذلك في ختام فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ.
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