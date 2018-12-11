ماجدة الرومى تؤيد راغب علامة لهذا السبب

تلقى الفنان راغب علامة، مكالمة هاتفية من الفنانة اللبنانية ماجدة الرومى، استنكرت فيها حالة الجدل الدائرة بعد طرحه أغنية "طار البلد".



وقال علامة، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، "اتصلت بي منذ قليل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مستنكرة ما حصل بأشد عبارات الاستنكار.. وطالبتني بأن أغني الواقع وأغني الحرب على الظلم والفساد.. بصوتنا سوى سنهز عرش الفساد صديقتي".



يذكر أن الفنان اللبناني قام بطرح أغنية وطنية تحت عنوان إصلاح حال لبنان لن يكون بالبكاء أو الكلام، بل بالأفعال هذا هو مضمون الأغنية الوطنية السياسية الجديدة طار البلد للفنان راغب علامة، والتي انتقد فيها الأوضاع فى بلاده من فقر وغياب للعدالة وقد تفاعل عدد كبير من جمهور علامة مع الأغنية التي طرحها.







