ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ماجدة الرومى تؤيد راغب علامة لهذا السبب

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:21 م
صدى البلد
شيرين عادل
تلقى الفنان راغب علامة، مكالمة هاتفية من الفنانة اللبنانية ماجدة الرومى، استنكرت فيها حالة الجدل الدائرة بعد طرحه أغنية "طار البلد".

وقال علامة، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، "اتصلت بي منذ قليل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مستنكرة ما حصل بأشد عبارات الاستنكار.. وطالبتني بأن أغني الواقع وأغني الحرب على الظلم والفساد.. بصوتنا سوى سنهز عرش الفساد صديقتي".

يذكر أن الفنان اللبناني قام بطرح أغنية وطنية تحت عنوان إصلاح حال لبنان لن يكون بالبكاء أو الكلام، بل بالأفعال هذا هو مضمون الأغنية الوطنية السياسية الجديدة طار البلد للفنان راغب علامة، والتي انتقد فيها الأوضاع فى بلاده من فقر وغياب للعدالة وقد تفاعل عدد كبير من جمهور علامة مع الأغنية التي طرحها.



loading...

ترشيحاتنا

قناة الأهلى تزف بشرى لجمهوره

كارثة لن تتوقعها بسبب حبوب منع الحمل

مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 8 مليارات قدم.. فيديو

نبيل الحلفاوي يستفز جماهير الزمالك

رامي رضوان لمذيعة متلازمة داون: متزعليش من التنمر .. فيديو

مدرب ريال مدريد يرد على تصريحات رونالدو المستفزة

هكذا علق رامي رضوان على انضمام أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون لبرنامجه.. فيديو

إصابة رئيس مدينة رشيد السابق بأزمة قلبية فور صدور قرار بحبسه

الحزن يخيم على أسرة محمود القلعاوي في جنازته ..فيديو

السعودية تحسم الجدل حول تعديل الرسوم على الوافدين

السترات الصفراء لـ ماكرون: 100 يورو لا تكفي.. موعدنا السبت

إصابة ناشئ الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جامعة الأهرام الكندية يستقبل أول حاصلة على الدكتوراه من خريجيها.. صور

مدبولى: نستهدف مضاعفة تجارة مصر مع أفريقيا وتحقيق آمال شعوب القارة

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

فيديو

الحزن يخيم على أسرة محمود القلعاوي في جنازته ..فيديو
محمد صادق: الاتحاد الأوروبي بحاجة لشريك استراتيجي كبير مثل مصر.. فيديو
برلمانية: مصر تمر بثورة صناعية رابعة سوف تغير الكون ..فيديو
محمود بكري: مصر ترسخ هويتها وانتماءها الأفريقي بعد طول غياب.. فيديو
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار غدا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟