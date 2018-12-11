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تعليم

جامعة الزقازيق تتميز في مبادرة شباب مصر للتثقيف المجتمعي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
وائل شاهين
أشاد المشاركون في المؤتمر الختامي لمبادرة شباب مصر للتثقيف المجتمعي بدور جامعة الزقازيق في المبادرة بمحافظة الشرقية وبالعرض الذي قدمه وفد جامعة الزقازيق برئاسة الدكتورة إيمان شكري وكيل كلية التمريض ومنسق المشروع عن قصص النجاح التي شارك في تنفيذها 50 طالبًا وطالبة من كليتي التمريض والصيدلة وفريق الإشراف حيث جاءت الجامعة في طليعة المتميزين المشاركين بمبادرة شباب مصر للتثقيف المجتمعى، التى تنفذها بالتعاون مع المجلس القومى للسكان ومنظمة اليونيسيف.

وقالت الدكتورة إيمان شكري منسق المشروع، إن وفد جامعة الزقازيق كان من الوفود المتميزة في التنفيذ نظرًا لدعم وتشجيع الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة لهم كفريق يمثل جامعة الزقازيق.

وأضافت: "الأمر الذي شجعنا أن ننفذ ١٦٠ دورة تثقيفية في مدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية في أربعة مراكز بمحافظة الشرقية، وهي منيا القمح وأبو حماد وأبو كبير وكفر صقر علي مدي أربعة أسابيع خلال شهر أبريل".

وأوضحت أنه كان من المستهدف الوصول إلي ٤ آلاف مواطن ومواطنة، ونظرًا للإقبال الكبير فأن الفريق تفوق على نفسه ووصل إلي ما يزيد علي ٤٨٠٠ فردًا من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية وهو ما رصدته الاستبيانات التي أجريت على المواطنين.

وأشارت إلى أن ذلك تحقق نتيجة للأساليب المبسطة والوسائل التوضيحية التي استخدمها شباب المبادرة لعرض ومناقشة عدد من الموضوعات التي تمس حياة المواطنين كأمراض سوء التغذية والأمراض المعدية والغير معدية والزواج المبكر وغيرها بهدف تثقيف المواطن العادي في إطار الخطة المجتمعية لرفع الوعي الصحي والارتقاء بصحة المجتمع.

وقالت إنه تم تنفيذ هذه الدورات بالتوازي داخل كليات الجامعة، حيث تضمنت دورات تثقيفية وتوعوية وتدريبية عن كيفية الوقاية من الأمراض والعناية بالصحة والنظافة والحفاظ على البيئة من التلوث ومحاربة الأمراض الاجتماعية مثل الزواج المبكر والختان والحمل المتكرر وتنظيم الأسرة وغيرها.

وأضافت، خلال المؤتمر الذي عقد بجامعة القاهرة بمشاركة برونو مايس ممثل عن منظمة اليونيسيف بمصر ووفود 12 جامعة، أنه تم رسم خطوات التدريب على وسائل وبرامج التوعية بالمشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري مثل الأنماط الصحية للحياة، والتغذية فى المراحل العمرية المختلفة، وصحة الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة، والوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية ، وتوجيه الطلاب لأفضل الطرق لاستغلال مهاراتهم المختلفة لصالح المشاركة المجتمعية في المبادرات الجديدة التي تستهدف تنمية المجتمع.
جامعة الزقازيق تتميز في مبادرة شباب مصر للتثقيف المجتمعي
جامعة الزقازيق تتميز في مبادرة شباب مصر للتثقيف المجتمعي
جامعة الزقازيق تتميز في مبادرة شباب مصر للتثقيف المجتمعي
جامعة الزقازيق تتميز في مبادرة شباب مصر للتثقيف المجتمعي
جامعة الزقازيق تتميز في مبادرة شباب مصر للتثقيف المجتمعي
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